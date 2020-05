Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni oggi 19 Aprile

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus e soprattutto di rispondere alla domanda: sapremo affrontare la Fase 2?

Oggi, 19 Aprile, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus, soprattutto in relazione alla cosiddetta fase 2.

In che modo sono cambiate e ancora cambieranno le nostre abitudini di vita? Riusciremo a rispettare le norme o nel tempo saremo portati ad abbassare la guardia?

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda.

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Attualità, cronaca, approfondimenti e dibattito relativi alla crisi economico – sanitaria che ha colpito il nostro Paese saranno al centro della puntata di Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Le misure di contenimento stanno pian piano divenendo meno restrittive per cercare di portare il nostro Paese a una ripresa economica che non può più essere rimandata.

La Fase 2 rappresenta l’inizio della “convivenza con virus”, la quale deve coincidere necessariamente con i due pilastri della prevenzione: distanziamento sociale e lavaggio delle mani.

La liberazione di Silvia Romano

Cartabianca protrarrà la messa in onda fino a fine luglio e stasera in televisione ospiterà Mauro Corona, in collegamento dagli studi Rai di Venezia.

Nella scorsa puntata lo scrittore si è espresso sulla liberazione di Silvia Romano e sulle tante polemiche che sul suo ritorno si sono susseguite sui social. Mauro Corona ha sottolineato che se ci fosse stata più sobrietà, rispetto alla spettacolarizzazione “in pompa magna” fatta dell’evento, probabilmente tanto sdegno non si sarebbe riversato sulla rete.

La stagione della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer si potrà sino al 21 luglio, ma questa non rappresenta la sola eccezione nel palinsesto di Rai 3. Altri programmi di approfondimento, infatti, proprio a causa dell’energia sanitaria sono stati molto seguiti, tanto da far decidere alla rete di continuarne la messa in onda.

Stessa (felice) sorte spetterà anche a Chi l’ha Visto?, Mi Manda Raitre, Tutta Salute, Agorà e Geo.

