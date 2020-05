Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni del 19 maggio

Da non perdere l’appuntamento con Fuori dal coro, in onda questa sera, martedì 19 maggio 2020, con una nuova puntata: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 19 maggio, con una nuova puntata di Fuori dal coro, in prima serata su Rete4. Ci saranno tanti ospiti importanti come Giorgia Meloni, Pierpaolo Sileri, Carlo Calenda, Massimiliano Fedriga e il prof. De Donno. Con la Meloni, Sileri, Calenda e con il il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga si concentrerà su questi giorni di ripartenza in Italia con uno sguardo ai test sierologici, i tamponi, le responsabilità delle Regioni e l’attesa degli aiuti del Governo.

Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni

Durante la puntata ci saranno testimonianze di artigiani, imprenditori e commercianti che proveranno ad esprimere le loro difficoltà: il settore più penalizzato è quello rappresentato dal turismo. Poi con documenti inediti si cercherà di capire al meglio la regolarizzazione del “Decreto Rilancio”. Infine, sul piano sanitario, si approfondirà con il direttore della Pneumatologia dell’Ospedale di Mantova Giuseppe De Donno la sperimentazione sul plasma. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 19 maggio, in onda su Rete4 con un nuova puntata di Fuori dal coro.