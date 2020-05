Oggi in tv – Uomini e donne, lacrime di Gemma: Sirius lascia lo studio

Da non perdere l’appuntamento di oggi su Canale 5 con una nuova puntata di Uomini e donne con protagonista Gemma Galgani: le anticipazioni

Tornerà oggi l’appuntamento su Canale5 con Uomini e Donne. I due protagonisti della puntata saranno Sirius e Gemma Galgani come svelato dal video promo pubblicato su WittyTv. La dama torinese scoppierà in lacrime senza così seguire il suo Sirius: Nicola lascerà lo studio e bisognerà capire il motivo dell’allontanamento. Tutto potrà essere legato a quanto successo nella puntata di ieri con Gemma che ha attaccato Valentina, per essere stata interessata a Nicola per uno dei suoi giochetti, e Tina con continue offese tra le due. Proprio per questo motivo forse il giovane corteggiatore si è detto infastidito.

Oggi in tv – Uomini e donne, le curiosità

Sirius ha sempre pregato a più riprese Tina Cipollari di utilizzare termini meno sgradevoli. Inoltre, il giovane corteggiatore sarà colpito dalle lacrime di Valentina Autiero sentendosi colpevole per quanto avvenuto. Sirius attaccherà così Gemma per le parole che ha usato contro Valentina: alla fine si alzerà e andrà via. Appuntamento da non perdere oggi, martedì 19 maggio 2020, con una nuova puntata davvero entusiasmante di Uomini e donne.