La Cattedrale del Mare: chi è Michelle Jenner, Mar nella serie televisiva

Chi è Michelle Jenner, l’attrice spagnola che interpreta Mar Estanyol, nella serie televisiva La Cattedrale del Mare in onda su Canale 5.

Nata a Barcellona, classe 1986, Michelle Jenner è figlia d’arte: suo padre è infatti Miguel Ángel Jenner, un attore spagnolo di origini inglesi, e sua madre, Martine Husson, è un’attrice e ballerina. Sin da bambina, studia teatro, canto e danza.

Ha iniziato a lavorare in spot televisivi quando aveva due anni, il suo primo lavoro in televisione è stato in una serie televisiva del 2000. Nel 1997, quando era ancora una bambina, ha doppiato in spagnolo Giosué il protagonista bambino del film La vita è bella, di Roberto Benigni.

Cosa sapere sull’attrice Michelle Jenner

Sempre giovanissima, ha doppiato Hermione Granger nei primi quattro film di Harry Potter. Ha lavorato come Sara Miranda nella serie televisiva commedia Los hombres de Paco dal 2005 al 2010, un ruolo che l’ha resa famosa. Seguitissima su Instagram, con oltre 400mila follower, ai ruoli televisivi ha affiancato importanti ruoli sul grande schermo.

Tra questi, ha interpretato Sara Ortiz nel film del 2018 Gun City, prodotto e distribuito in Italia da Netflix e vincitore di tre premi Goya. Diretta da Pedro Almodovar, maestro del cinema spagnolo, nel film del 2016 Julieta, è coprotagonista di Extraterrestre, film di fantascienza che ha partecipato con successo a diversi festival. La pellicola è diretta da Nacho Vigalondo, con cui Michelle Jenner ha anche recitato in Open Windows, il primo film interamente ambientato in screencast.