Il piccolo Marco canta ‘Toro Loco’ di Piero Pelù e commuove tutti – VIDEO

Il video commuove tutti: il piccolo Marco, un bambino di 5 anni malato di cancro, canta ‘Toro Loco’ di Piero Pelù e chiede di conoscerlo.

Ha solo 5 anni Marco, un bambino fiorentino affetto da un cancro cerebrale e ospite della fondazione Tommassino Bacciotti: incontrare Piero Pelù. L’ex leader dei Litfiba ha conquistato tutti all’ultimo Festival di Sanremo, dimostrando una grande verve a dispetto degli anni che passano.

Ma il suo fan più accanito, che ha solo cinque anni e lotta contro un cancro, sembra che non conosca soltanto ‘Gigante’, l’ultimo successo, ma anche la produzione meno recente. Eccolo così imbracciare una chitarra (finta!) e intonare ‘Toro Loco’, uno dei primi successi da solista del rocker fiorentino.

Marco, il bimbo che sogna di incontrare Piero Pelù

La fondazione ha quindi postato sulla sua pagina Facebook un video inviato da Massimiliano, papà del “nostro supereroe Marco”, che si trova in una struttura della fondazione stessa da circa un anno. “Lo vedete qui in questo filmato esibirsi in una canzone di Piero Pelu’… con un unico desiderio…quello di incontrare il suo idolo…”, scrive la fondazione.

Quindi ‘rassicura’ il bambino: “Tranquillo Marchino faremo di tutto per esaudire il tuo desiderio… Grazie a chi ci potrà aiutare”. Molto sensibile alle tematiche sociali, la certezza è che quando Piero Pelù riuscirà a vedere questo video, sarà lui per primo a farsi vivo e a voler incontrare questo piccolo fan. Magari per un duetto insieme.