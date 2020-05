Jasmine Carrisi, odio nei suoi confronti: “Colpa di sua mamma”

La giovanissima figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, è stata subissata di critiche ed insulti dopo aver pubblicato una foto su Instagram.

L’odio e la stupidità camminano spesso a braccetto. Sui social poi la connessione tra le due cose le ha rese quasi indistinguibili l’una dall’altra. Ciò che rende così frequente condividere la propria invidia ed il proprio disprezzo (spesso e volentieri immotivato) nei confronti duna persona è il fatto che ci si sente sicuri di non incorrere in conseguenze dato che ci si trova dietro una tastiera ed un monitor. In alcuni casi chi lo fa per primo ha solo il desiderio di scatenare un polverone, divertendosi a leggere i commenti che seguono il proprio.

Vittima di questo fenomeno inqualificabile è stata nelle scorse ore Jasmine Carrisi, adolescente figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La “colpa” della ragazza è stata quella di aver pubblicato un paio di scatti in compagnia del fidanzato. Sotto a quelle foto sono partiti una serie di commenti irricevibili, come ad esempio: “Povero Albano – come la madre! Grazie a Dio la stupidità non fa male”.

Jasmine Carrisi vittima di odio immotivato sui social

Visualizza questo post su Instagram 🥑 Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 13 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT

Fortuna che c’è chi ha ancora la capacità di ragionare ed ha immediatamente stigmatizzato i commenti a dir poco inopportuni. Quando qualcuno fa notare che non si possono leggere esempi di odio come questi ai danni di una ragazzina, qualcuno risponde: “non è odio io non odio neppure il mio peggior nemico ciò che è sbagliato è la troppa esposizione mediatica di queste famiglie che dovrebbero essere più riservate è quello che provoca questa repulsione”.

Per rispondere ad una simile affermazione probabilmente basta l’ultimo commento in difesa di Jasmine: “Leggevo un po’ i commenti e sono rimasta allibita dalla quantità di persone maleducate e ignoranti che riempiono i social con i loro pensieri sgradevoli e stupidi a parer mio, questa ragazza ha postato una foto con il suo fidanzato e le stato scritto che è una poco di buono perché fa la linguaccia.. Come se nessuno di noi l’avesse mai fatto!! Ma dove siamo finiti?? Adulti che insultano la madre e la famiglia.. Ma il buon esempio dove sta?? Vergognatevi un po’”.