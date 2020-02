Jasmine Carrisi fidanzata? L’indizio social e i suoi amori

La figlia minore di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, potrebbe essersi fidanzata di nuovo: l’indizio social e i suoi amori passati.

Classe 2001, Jasmine Carrisi è la figlia minore di Al Bano e Loredana Lecciso. Nonostante la giovane età è stata spesso al centro del gossip e non sono mancate addirittura le voci su una sua presunta gravidanza.

Parlando dei suoi genitori, ha confessato a Domenica Live: “Non mi hanno mai fatto pesare la loro fama, mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri”.

Gli amori di Jasmine Carrisi: la ragazza è fidanzata?

Ma la ragazza è fidanzata? Rimane un mistero, anche se sappiamo che in passato ha avuto delle relazioni. Per diverso tempo, sappiamo che è stata fidanzata con Giuseppe Caggiula, un giovane ragazzo pugliese più grande di lei di qualche anno, e già iscritto all’università. Il ragazzo ha anche tentato l’avventura politico, candidandosi a Lecce – sua città di origine – con una lista civica vicina al centrodestra.

In seguito a Jasmine Carrisi viene attribuita una relazione con Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, ma in questo caso ha seccamente smentito: “Siamo solo amici”. Due giorni fa, infine, la ragazza ha postato su Instagram una foto che la vede abbracciata a un giovane e come didascalia ha messo diversi cuoricini. Sotto ci sono i commenti della sorella Brigitta Cazzato e della zia Amanda Lecciso, che sembrano attestare che si possa trattare del fidanzato.