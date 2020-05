Maturità Coronavirus, Azzolina: “In classe senza mascherina” – VIDEO

La Maturità ai tempi del Coronavirus, la ministra Lucia Azzolina detta le regole in una diretta video su Facebook: “In classe senza mascherina”.

Importanti novità che riguardano gli esami di maturità in emergenza Coronavirus vengono introdotte oggi in una diretta Facebook dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. La ministra nelle scorse ore ha dato indicazioni molto importanti.

Come anticipato, infatti, gli esami si terranno in presenza, con la sola modalità orale: la mascherina sarà obbligatoria all’interno del percorso dentro la scuola. Potrà però essere abbassata mentre si è in classe.

La ministra Azzolina detta le regole della maturità in emergenza Coronavirus

“Gli esami di Stato iniziano il 17 giugno, un colloquio orale della durata massima di un’ora che prevede diverse fasi”, spiega la Azzolina. Che argomenta quali sono queste fasi: “la discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo che gli studenti concorderanno con i loro docenti, la discussione di un testo di italiano e dei materiali preparati dalla commissione, e assegnati agli studenti, sul resto delle discipline”. Tutto potrebbe però cambiare se nei prossimi giorni dovesse peggiorare la situazione.

Agostino Miozzo della Protezione civile e coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha chiarito sull’uso della mascherina: “Saranno predisposti percorsi da fare sia fuori sia all’interno della scuola da soli, con una mascherina di protezione, anche fatta in casa. All’interno dell’aula, una volta avvenute le procedure di identificazione e mantenuta la distanza di 2 metri dalla commissione di esame, il candidato potrà abbassare la mascherina per parlare. Sarà sempre fatto in totale sicurezza”.