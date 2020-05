Giusina in Cucina, chi è Giusina Battaglia: età, storia, vita privata

Ecco chi è Giusina Battaglia, protagonista di “Giusina in Cucina”: giornalista e mamma di due gemelli, ha creato dal nulla un nuovo format televisivo.

Durante il periodo di quarantena sono stati moltissimi gli italiani che hanno scoperto la passione per la cucina. Per farla diventare uno show televisivo ci vuole molta determinazione, ma non sempre un nutrito staff e attrezzature dell’ultimo modello. Lo ha dimostrato a tutti Giusi Battaglia, che grazie alla sua passione e al supporto di un paio di smartphone ha dato vita a un nuovo format televisivo dedicato alla cucina, in particolare quella siciliana: “Giusina in Cucina”. Giusi è sposata con Sergio, che vediamo al suo fianco in veste di cameraman durante questa avventura. La coppia ha anche due figli gemelli e un cane di nome Nebbia.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Sicilia, estate 2020: una notte di vacanza gratis

Chi è Giusina Battaglia?

Giusi Battaglia è di origine palermitana. Sappiamo che proprio a Palermo, nel 2005, ha conseguito la Laurea in Giornalismo e Uffici Stampa. Dopo essersi fatta le ossa in Sicilia e aver ricoperto diversi incarichi importanti, Giusi ha deciso di trasferirsi a Milano. Nella città lombarda Giusi ha fondato la sua omonima agenzia di comunicazioni, trovandosi a collaborare con personaggi famosi dello spettacolo. Mai avrebbe pensato di diventare lei stessa la protagonista di un programma televisivo. “Giusina in Cucina – Gusto e Tradizione palermitana” è un nuovissimo format, in onda su Food Network. Nel programma Giusi ha presentato già sei piatti tipici della cucina palermitana, i primi che ha imparato a cucinare da piccola sotto la supervisione della mamma. Rosticceria, cassata al forno e cartocci, poi pasta con i broccoli e arancine: un vero e proprio viaggio siciliano, senza dover uscire dalla propria cucina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!