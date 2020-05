Bambina neonata trovata morta in una discarica, si cerca la madre

La polizia è stata chiamata al centro di riciclaggio di Ipswich Road nel mercato di Needham, nel Suffolk, dove è stato trovato il corpo senza vita di una bambina neonata.

Il corpo senza vita di una bambina neonata è stato trovato in un centro di riciclaggio nel Suffolk. Gli agenti della polizia sono stati chiamati al centro di riciclaggio di Ipswich Road nel mercato di Needham Market, nel Suffolk, dove la piccola è stata trovata ieri pomeriggio. Il decesso è stato trattato come “inspiegabile”: parte del cordone ombelicale era ancora attaccato al corpo senza vita della bambina.

Bambina neonata trovata morta in un centro di riciclaggio

Sono in corso le indagini sul caso. Il detective capo Eamonn Bridger ha chiesto alla madre del bambino di farsi avanti e cercare assistenza medica in un ospedale. Ha detto: “Capiamo che sia stata un’esperienza molto dolorosa per la madre di questa bambina. La nostra priorità attuale è di assicurarci che riceva le cure e l’assistenza di cui ha bisogno, e le chiediamo di contattarci in modo da poterla aiutare”. E ha aggiunto: “Mi rivolgo direttamente alla madre di questo bambino. Non c’è dubbio che possa essersi spaventata molto, ma è molto importante che la raggiungiamo o che parliamo con qualcuno che potrebbe conoscerla”. Chiunque abbia informazioni è stato pregato di contattare la polizia del Suffolk, citando il riferimento al CAD 213 del 14 maggio 2020.

