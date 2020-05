Tu si que vales: chi è Jimmy Delp, mago e ventriloquo

Chi è Jimmy Delp, il mago e ventriloquio francese che ha stupito con i suoi numeri pubblico e giuria del talent show Tu si que vales.

Il mago francese Jimmy Delp si è fatto conoscere al pubblico italiano grazie al suo talento straordinario, che ha potuto mettere in mostra durante il programma di Canale 5, Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez.

Prima di intraprendere la sua carriera da mago e ventriloquo, ha studiato economia per 4 anni, poi si è formato al Conservatorio di arte drammatica di Marsiglia e come attore a Parigi. Quindi è diventato presentatore e editorialista di canali locali come ATV1, tv privata di Marsiglia.

Cosa sapere sul mago Jimmy Delp e il suo talento

Il suo talento come attore gli è valso anche diversi ruoli come attore per cortometraggi e film cinematografici. La sua passione per la magia lo spinge però, nel 2012, a rimettersi in gioco. Per perfezionare i suoi talenti di “ventriloquo, presentatore, attore, mago, umorista” decide di diventare direttore dell’animazione al Club Med. Un talento innato, il suo, che non passa quindi inosservato, così decide di fare un passo in più.

Così, decide di creare un grande spettacolo di magia “The Orange Magician”, dove si mescolano grande illusione, magia comica e ventriloquismo. Questo spettacolo è stato un grande successo al Festival di Avignone nel 2014. Grazie ai suoi incredibili numeri di prestigio, ha vinto numerosi fantastici premi ed è stato regolarmente esaltato a livello internazionale per canali televisivi, centri commerciali e festival.