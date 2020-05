Una bambina è stata vista cadere dalla sua bicicletta, dopo che una coppia non si è tolta dalla pista ciclabile. Poi, l’uomo prende a calci la bici.

In un filmato scioccante si vede una bambina di 6 anni cadere dalla sua bicicletta dopo che una coppia non la fa passare, poi l’uomo prende calci la bici della bimba prima di allontanarsi. Questo spiacevole avvenimento ha avuto luogo a Blackwell Trail nel Derbyshire.

La madre della bambina, Michelle Prost, dice che sua figlia è rimasta abbastanza traumatizzata e ha voluto condividere sui social cos’è successo. Nel filmato si vede la bambina pedalare in bici seguendo la pista. Avvicinandosi alla coppia che porta a spasso un cane, la bambina inizia a gridare: “Scusatemi” e a suonare il suo campanellino. La piccola continua a suonare man mano che si avvicina maggiormente alla coppia, che non dà nessun segno di volersi spostare. Il tentativo disperato della bambina è di stringersi tra i due e passare in mezzo ma, non riuscendoci, inizia ad oscillare sulla bici e cade a terra. Il padre interviene e inizia la discussione con la coppia, che non ha intenzione di scusarsi.

Il post sui social viene visto più di 900 mila volte

La bambina ormai è scoppiata in lacrime, spaventata dalle grida tra suo padre e la coppia. Quando quest’ultimi se ne stanno per andare, si vede l’uomo iniziare a prendere a calci la bicicletta della ragazzina. Michelle ha condiviso il video sui social, descrivendo “questa coppia ha ignorato di proposito la mia bambina di 6 anni suonare il campanello e dire ‘scusatemi’. Quando è caduta ha iniziato a piangere e l’uomo ha detto che non gliene fregava niente e non sarebbe dovuta passare. Che uomo orribile“. La bambina sembra essere rimasta davvero traumatizzata dall’abuso verbale dell’uomo.

