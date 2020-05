Eleonora Daniele, annuncio importante nell’ultima puntata di Storie Italiane

Eleonora Daniele ha cominciato la puntata odierna di ‘Storie Italiane’ con un annuncio importante che ha fatto piacere ai fan del programma.

Tempo fa su ‘Storie Italiane‘ si era parlato della storia di Myriam, mamma di tre bambini costretta a vivere in un container nei pressi di Fiumicino per diversi anni. La donna aveva mostrato le condizioni in cui era abitava con i figli e la sua storia aveva toccato il cuore di moltissimi italiani. Qualche giorno fa, in diretta, Eleonora Daniele aveva annunciato che la donna aveva vinto la propria battaglia e che presto sarebbe stata trasferita in una vera abitazione.

All’inizio della puntata di oggi, 13 maggio, la conduttrice ha annunciato che proprio in giornata Myriam avrebbe raggiunto la casa. Eleonora spiega anche che oggi si sarebbe provveduto all’abbattimento dei container in cui avevano vissuto fino ad ora Myriam e gli altri: “Mostreremo come verranno sgretolati questi container che hanno permesso, si, di sopravvivere a questa famiglia, ma non di vivere in una maniera dignitosa, soprattutto per i tre bambini”.

Eleonora Daniele: “Mostreremo la nuova vita di Myriam”

Dopo aver mostrato le immagini dei container che venivano fatti a pezzi, la conduttrice ha preannunciato un collegamento diretto con la donna. In questo la mamma dei tre bambini ha raccontato quello che le stava capitando, nonché l’emozione di aver finalmente avuto la possibilità di migliorare la vita sua e dei suoi figli. Una gioia che ha sintetizzato in queste parole: “Stiamo per trasferirci in una casa vera. E’ piccola, ma almeno ha il pavimento! Ci stringeremo, va benissimo così”.