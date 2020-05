La vita privata della nota showgirl e attrice italiana Manuela Arcuri, chi è il partner Giovanni Di Gianfrancesco: carriera e figlio.

Da ormai dieci anni il cuore di Manuela Arcuri batte per Giovanni Di Gianfrancesco, un noto imprenditore che l’ha resa mamma di Mattia. Durante la gravidanza, l’attrice e showgirl ha deciso di abbandonare temporaneamente le scene.

Il compagno dell’attrice proviene da Monterotondo, un paesino in provincia di Roma, e fa l’imprenditore edile. Nei mesi scorsi, la coppia ha ricevuto una bella sorpresa in famiglia: infatti, Sergio fratello di Manuela è diventato papà.

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, partner di Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco è stato ospite di una puntata di Domenica In ma in generale è molto riservato. Anche l’attrice parla poco della sua vita privata, anche se in un’intervista ha raccontato del figlio: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me”.

“L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”, ha rivelato l’attrice. Il piccolo è nato nel 2014. Precedentemente l’attrice era stata legata all’ex calciatore Francesco Coco. Inoltre, è sorella di Sergio Arcuri, famoso attore, con la quale ha spesso collaborato.