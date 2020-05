Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 11 maggio, in prima serata su RaiTre con un nuova puntata di Report: ecco le anticipazioni di oggi

L’emergenza Coronavirus resta sempre uno degli argomenti principali per l’Italia e per il resto del Mondo. Questa sera, lunedì 11 maggio, andrà in onda su RaiTre in prima serata una nuova puntata di Report. In primis si parlerà di come funziona l’Oms e di come ha gestito la pandemia. Si cercherà di comprendere al meglio il suo ruolo attraverso le linee guida emanate e se siano state o meno chiare e inequivocabili. In questo modo si prenderà in esame i singoli stati in base alla valutazione della gravità del problema sulla base di evidenze scientifiche riconosciute.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Report, le anticipazioni dell’11 maggio

Successivamente si scoprirà chi c’è dietro all’app Immuni per poi passare all’emergenza bombole di ossigeno nel caso si dovessero registrare nuovi picchi di contagio. Infine, si parlerà circa la produzione dei vaccini con cinque team di scienziati e aziende che sono già nella fase di sperimentazione sull’uomo. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio, con una nuova puntata di Report in onda su RaiTre a partire dalle 21.20.