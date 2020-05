Morto Jerry Stiller, papà del famoso comico americano Ben – VIDEO

Si è spento nelle scorse ore Jerry Stiller: il papà del famosissimo attore comico americano Ben. L’uomo aveva 92 anni ed è deceduto per cause naturali.

Momento di profonda tristezza per Ben Stiller. E’ giunta in questo momento, infatti, la notizia che l’attore ha subito un gravissimo lutto. Il padre Jerry, 92 anni, è deceduto per cause naturali. La scomparsa del padre per Ben si aggiunge a quella della madre Meara, avvenuta nel 2015. A darne notizia è stato lo stesso attore americano in un post Twitter sul quale si legge: “Sono rattristato nel dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre, nonno ed eccezionale marito per Anne per più di 62 anni. Mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene papà”.

Nato nel quartiere ebraico di New York, Jerry ha trovato l’amore in giovane età, un amore di altri tempi. Quando ha conosciuto Meara ha capito che era la donna della sua vita e l’ha spostata nel 1954. Da quel momento in poi non si sono mai lasciati, finché la donna non è deceduta nel 2015. I due erano divenuti noti agli americani per le partecipazioni al ‘Ed Sullivan Show’ come duo comico.

