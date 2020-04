Lutto nel mondo del Cinema: morto Irfan Khan, attore di The Millionaire – VIDEO

Nelle scorse ore è deceduto Irrfan Khan, attore indiano conosciuto in tutto il mondo per i suoi ruoli in ‘The Millionaire’ e ‘Jurassic World’.

Il mondo del cinema saluta un altro dei suoi protagonisti in un inizio anno che ha visto scomparire alcuni volti iconici del cinema anni ’80-’90. Alle vittime delle scorse settimane si è aggiunto in queste ore Irrfan Khan, stella di Bolliwood che è diventata nota in tutto il mondo per la sua interpretazione nel film premio Oscar ‘The Millionaire‘. La bravura dell’attore indiano aveva convinto i produttori di Hollywood a puntare su di lui. Dopo quel film, infatti, ha recitato in ‘Jurassic World’, in ‘Inferno’ di Ron Howard e nel bellissimo e introspettivo ‘Vita di Pi‘.

L’attore lottava contro il cancro dal settembre del 2018, periodo in cui i medici hanno scoperto la sua malattia. Da quel giorno Irrfan ha tenuto una lunga lettera aperta sulle cure, sul suo stato di salute e sul proprio stato d’animo con i fan. Purtroppo la lunga battaglia con la malattia si è conclusa nei giorni scorsi quando è deceduto nel letto d’ospedale sul quale si trovava. A darne notizia è stato il suo agente.

