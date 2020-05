Romina Power, chi è la mamma Linda Christian: vita privata e carriera

Conosciamo meglio la storia e la vita privata della mamma di Romina Power Linda Christian: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Linda Christian, nome d’arte di Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer nasce a Tampico il 13 novembre 1923. La donna è stata un’attrice messicana molto celebre negli anni quaranta e cinquanta. Padre olandese e madre messicana, è stata la prima di quattro figli. Inizia fin da giovanissima la sua carriera nel cinema firmando subito un contratto di sette anni con la Metro-Goldwyn-Mayer. Il suo debutto arriva nel 1944 con la commedia musicale Così vinsi la guerra con il soprannome di The anatomic bomb per la sua straordinaria bellezza. Poi nel 1948 recita nel film Tarzan e le sirene. Muore all’età di 87 anni, nel 2011, direttamente dalla sua casa di Palm Springs in California, a causa di un tumore del colon. Romina Power l’ha assistita negli ultimi anni della sua vita dopo circa trent’anni di separazioni e litigi.

Romina Power, chi è la mamma Linda Christian: vita privata

La sua popolarità aumentò a dismisura per il matrimonio con l’attore statunitense Tyrone Power, che venne celebrato a Roma il 28 gennaio del 1949. L’abito da sposa fu realizzato dall’Atelier delle sorelle Fontana e così le nozze furono un grande evento mediatico: successivamente i due sposi vennero anche ricevuti da papa Pio XII. La chiesa scelta per la cerimonia fu la Basilica di Santa Francesca Romana, a pochi passi dal Colosseo, dando così anche il nome della loro primogenita, Romina Francesca Power, nata nel 1951 dopo che la donna aveva avuto due aborti spontanei.