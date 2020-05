Romina Power, il dolore atroce della morte: il grave lutto non si supera

Romina Power porta nel cuore un dolore che, nonostante il passare degli anni, è forte e acuto come il primo giorno. Ecco le sue parole.

Per Romina Power questo è un giorno importante e speciale. Ecco perché ha voluto celebrarlo con un post sul suo profilo Instagram che restituisce un’immagine diversa della cantante e donna dello spettacolo che siamo abituati a conoscere. Un post dedicato a una persona a lei molto cara e che purtroppo non c’è più…

Leggi anche –> Romina Power, chi è: età, figli, amori, carriera e vita privata della cantante

Leggi anche –> Papà di Romina Power, chi era Tyrone Power: foto, vita privata, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il tenero ricordo di Romina Power

Romina Power ha pubblicato una serie di foto decisamente datate, alcune delle quali risalenti addirittura alla sua infanzia, che la ritraggono in compagnia di suo padre. E’ così che l’ormai 68enne celebrity ha voluto fare gli auguri all’amato genitore, Tyrone Power, celebre attore statunitense scomparso da molti anni.

“Buon compleanno mio caro papà” ha scritto Romina Power su Instagram a corredo degli scatti in questione. Scatti davvero originali che hanno subito colpito e conquistato tutti i suoi fan. Tra i tanti i commenti dei followers si legge: “Siete due gocce d’acqua”, “Il padre è sempre il migliore”, “Foto veramente bellissime” e così via. Un graditissimo omaggio non solo per una delle persone più care e importanti della sua vita, ma anche per lei.

Leggi anche –> Romina Power in quarantena con Al Bano: “Torno in famiglia”

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday dear daddy 🥂🎂🌺❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 4 Mag 2020 alle ore 11:41 PDT

EDS