Ciao Darwin, chi è padre natura Filippo Melloni: età, foto, carriera

Età, foto, carriera del modello emiliano Filippo Melloni: chi è e cosa fa nella vita il primo padre natura della stagione 2019 di Ciao Darwin.

Filippo Melloni, nato il 15 settembre 1995 a Cento, nel ferrarese, iscritto a Medicina a Bologna, è un modello che però ha una grande aspirazione: diventare medico appunto e specializzarsi in Dermatologia.

Grandissimo appassionato di sport ed istruttore di Calisthenics, ci tiene molto al proprio fisico. Si allena non solo a corpo libero ma anche con la classica pesistica. Diventa famoso come il primo padre natura dello show Ciao Darwin.

Chi è il modello Filippo Melloni: il ruolo di padre natura

La sua fama social e in seguito televisiva è molto casuale: nell’estate del 2016, quasi per gioco, apre il suo profilo Instagram. Oggi ha una pagina sul social network di condivisione di immagini e video con oltre 270mila follower. I suoi ‘seguaci’ sono cresciuti in maniera esponenziale: erano 50mila dopo un anno e il doppio a due anni dall’apertura del proprio profilo.

A maggio 2019, primo uomo dopo le prime otto puntate di sole donne, è stato padre natura nella puntata di Ciao Darwin che vede scontrarsi Televisione contro Web. Grande successo, soprattutto da parte del pubblico femminile, ha ottenuto il modello emiliano dal fisico scultoreo e con una lunga chioma folta.