Vivi e lascia vivere: il figlio di Massimo Ghini nel cast – VIDEO

Leonardo, il figlio minore di Massimo Ghini nel cast della fiction di Raiuno dal titolo Vivi e lascia vivere: interpreta il padre da giovane.

Figli d’arte nel cast della fiction Vivi e lascia vivere: riconoscibile Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci. Nel cast c’è però anche Leonardo Ghini, uno dei 4 figli del noto attore Massimo Ghini, co-protagonista della serie di successo su Raiuno.

Entrambi i giovani attori interpretano i protagonisti della fiction in età non ancora adulta. Massimo Ghini ha spiegato a DiPiù Tv come è andata: “So già che molti diranno che l’ho raccomandato io, ma la verità è che servivano che interpretassero Elena e me da giovani in una scena. Ho pensato subito a lui…”.

Leonardo, il figlio di Massimo Ghini nella serie Vivi e lascia vivere

Massimo Ghini ha evidenziato ancora: “Per lui figlio d’arte non sarà facile reggere il confronto con il papà. Ne sanno qualcosa miei cari amici come Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi, Massimo Dapporto, che per una vita sono stati considerati ‘figli di…’. Leonardo sa che deve studiare e che dovrà anche prendersi le porte in faccia, come tanti”.

I figli di Massimo Ghini sono in tutto quattro: una di loro, Camilla, è un volto noto della televisione italiana, essendo stata una delle assistenti di Barbara Palombelli a Forum. Diplomato in recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Leonardo Ghini è apparso di recente in due film: Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, regia di Giulio Base e La mia banda suona il pop, regia di Fausto Brizzi.