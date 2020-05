Sebastiano Rovida chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Sebastiano Rovida: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’amatissimo aiuto cuoco

Sebastiano Rovida nasce il 3 agosto 1982. L’aiuto cuoco è stato protagonista a Fuori Menu nelle prime cinque edizioni, poi ha condotto Finger food Factory nel 2013 sempre su Real Time. Attualmente è imprenditore del settore, e sulla sua pagina Facebook ufficiale potete seguire le sue molteplici attività.

Sebastiano Rovida chi è: curiosità

Inoltre, Sebastiano è apprezzato anche come autore di libri, naturalmente di argomento culinario, come quello tratto proprio dall’esperienza di Finger food Factory edito da Sperling e Kupfer. Nel 2015 ha realizzato uno show cooking al Berkel Temporary Store basato sulle ricette della collana Cucina Made In di Lonely Planet.