Vite al limite, chi sono John e Lonnie: come sono oggi i due fratelli

Conosciamo meglio la storia dei due fratelli John e Lonnie, protagonisti di Vite al limite: ecco tutte le loro curiosità sulla loro vita

Conosciamo da vicino i due protagonisti di Vite al limite, John e Lonnie Hambrick, che si sono recati dal Dottor Nowzaradan quando avevano 34 e 35 anni. I due fratelli vivono a Wylie e Halton City, in Texas, e pesavano inizialmente rispettivamente 311 e 277 kg. John si è continuato a mantenere in forma, come svelato da alcune foto pubblicate sulla sua pagina ufficiale Facebook. Un percorso ricco di soddisfazione che non sembra ancora terminato.

Vite al limite, chi sono John e Lonnie: la trasformazione

Dopo un periodo di lontananza a causa di problemi familiari, i due si sono ritrovati. Tutto era scattato quando Lonnie aveva rivelato di essere omosessuale e così il padre non l’ha accettato mai. Così il ragazzo si rifugiò nel cibo. E così i due fratelli si sono recati presso la clinica del Dottor Nowsaradan perdendo 133 e 111 kg per arrivare al peso di 178 e 166 kg. I due protagonisti di Vite al limite hanno vissuto la loro storia tra alti e bassi ritrovando la loro stabilità mentale e fisica.