Tu si que vales, chi è Gaggy Yatarov: cos’è il Calisthenics

Gaggy Yatarov, chi è: cosa sapere sul Calisthenics, la disciplina di fitness che è stata presentata nel corso della trasmissione Tu si que vales.

Classe 1994, Gaggy Yatarov è venuto in Italia all’età di nove anni. Sin da quando era piccolo ha sempre praticato sport di diversi tipi. In particolare, si è appassionato di arti marziali come il karate e di boxe.

Da giovanissimo, inizia a praticare ginnastica artistica, allenandosi anche con campioni olimpici del calibro di Igor Cassina e Matteo Morandi. Ha fatto anche gare nazionali di serie A1 fino ai 21 anni.

Chi è Gaggy Yatarov, campione del Calisthenics

Quando all’età di 18 anni si è rotto il legamento del ginocchio, ha quasi casualmente scoperto il mondo del Calisthenics. Con il passare degli anni ha progredito in questa disciplina interessandosene molto. Ha così vinto campionati nazionali e internazionali, diventando anche finalista del programma televisivo “Italia’s got talent 2015”. Negli anni dunque passa dall’agonismo alla performance artistica.

In ultimo, ha iniziato a insegnare nel 2015, venendo chiamato da varie palestre per organizzare workshop, sia qui in Italia che all’estero. Il calisthenics è una sorta di disciplina fitness e viene considerata l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. La callistenia, in sostanza, mette insieme attrezzature peculiari della ginnastica con dei pesi. Nata come allenamento, questa disciplina ha raggiunto anche livelli di agonismo importanti. Gaggy Yatarov con le sue performance è seguito da decine di migliaia di follower su Instagram.