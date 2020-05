Stasera in tv – Stasera Italia, le anticipazioni del 6 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio, in onda su Rete4 con Stasera Italia: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio, con una nuova puntata di Stasera Italia in prima serata su Rete4. Si metterà ancora in primo piano ciò che succederà nella Fase 2, iniziata da lunedì 4 maggio. Ci saranno numerosi collegamenti con la solita protagonista Barbara Palombelli, che cercherà di capire come si comporteranno gli italiani in questa fase delicata.

Stasera in tv – Stasera Italia, le curiosità