Pomeriggio Cinque, attimi d’imbarazzo: uomo si denuda in diretta

Scena surreale e grottesca, quella andata in onda ieri a Pomeriggio Cinque: durante un servizio in diretta da Parco Sempione un uomo si è denudato.

Spesso il programma pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, è stato al centro delle polemiche per le scelte della sua conduttrice. Durante la quarantena ad esempio è stato contestato alla giornalista campana la scelta di enfatizzare alcuni servizi, quella di pregare in diretta insieme a Salvini e quella di fare un servizio sulla Pasquetta in stile americano: con la ripresa di un inseguimento in diretta da parte della polizia.

Leggi anche ->Inseguimento in diretta a Pomeriggio 5: aspramente criticata Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata, andata in onda ieri pomeriggio, si è verificato un altro episodio che ha fatto discutere il web. In questo caso, però, l’accaduto non è imputabile ad una scelta della conduttrice, ma alla casualità ed alla voglia di protagonismo di una persona casualmente finita davanti alla telecamera. Il gesto dell’uomo ha causato imbarazzo alla conduttrice, ma anche e soprattutto all’inviata che in quel momento stava registrando il servizio.

Leggi anche ->Barbara D’Urso attaccata dal marito della Perego: “Fermate l’orrore televisivo!”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pomeriggio Cinque: uomo si denuda davanti alla telecamera

Esattamente come in altri programmi d’informazione, anche a Pomeriggio Cinque si è scelto di mostrare il ritorno in strada degli italiani. Ieri, una delle inviate di Barbara D’Urso, era in collegamento da Parco Sempione per mostrare in che modo i milanesi avevano reagito alla riapertura dell’amato parco cittadino.

Mentre l’inviata stava descrivendo l’attività sportiva dei milanesi nel parco, un uomo è passato davanti all’inquadratura correndo. Invece di continuare a correre come se nulla fosse, ha approfittato della presenza della telecamera per compiere un gesto inconsueto: si è abbassato i pantaloni per farsi inquadrare il fondo schiena. Il momento imbarazzante non è passato inosservato e ieri è stato riproposto sui vari social network.