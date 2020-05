Prova del Cuoco di nuovo in onda, la Isoardi: “Andrò prima a messa”

A breve tornerà in onda anche la Prova del Cuoco con la solita Elisa Isoardi protagonista: ecco la sua confessione al settimanale Nuovo

Ci sarà un nuovo inizio anche per quanto riguarda la televisione. Lunedì 11 maggio tornerà la Prova del Cuoco con la solita Elisa Isoardi a fare da padrona di casa. In una lunga intervista ai microfoni del settimanale Nuovo ha svelato: “Come prima cosa intendo partecipare alla Santa Messa. Poi andrò a mangiare da ciascuno dei miei amici cuochi”. Questioni di giorni, poi si ripartirà

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, parla l’esperta Ue: “Ecco dove sta crescendo”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Prova del Cuoco, la vicinanza della Isoardi

Si tornerà in onda lunedì 11 maggio con le nuove puntate de la Prova del Cuoco con numerosi cuochi che sono stati presi di mira a causa dell’emergenza Coronavirus: “Gli chef sono la categoria più massacrata in questo momento, visto che per primi hanno visto chiudere i loro locali e riapriranno i ristoranti per ultimi”. Infine, la stessa Isoardi ha mostrato grande vicinanza a questo mondo con numerose iniziative sul suo profilo Instagram.