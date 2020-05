Fabrizio Corona, errore clamoroso: “Chiedo scusa a tutti”

Fabrizio Corona ha chiesto scusa a tutti i fan che si erano abbonati al servizio di ‘Atena Tv’ dopo che c’è stato un malfunzionamento.

Nelle scorse ore Fabrizio Corona ha pubblicato un video di scuse per tutti quei fan che non hanno potuto usufruire del servizio di ‘Atena Tv’ dopo aver sottoscritto l’abbonamento. L’ex paparazzo ha spiegato a tutti che l’inconveniente è stato causato dall’esondante numero di richieste di abbonamento. Come spesso capita con i servizi internet neonati, infatti, il server su cui girava era settato per un determinato numero di richieste e, inaspettatamente, queste sono state superiori ad ogni più rosea previsione.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, parole d’amore per Nina: “Rifarei ogni cosa”

Data la mole di persone connesse contemporaneamente, il server non ha retto ed il sito è andato in crash, non permettendo agli utenti iscritti di usufruire dei contenuti. Il disservizio ha chiaramente causato qualche malumore ed è per questo motivo che Corona si è visto costretto a chiedere scusa a tutti. Nel farlo ha anche promesso che tutti coloro che sono stati coinvolti nel disservizio riceveranno un gadget in regalo.

Leggi anche ->Fabrizio Corona Show: “Non è ancora finita… Anzi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fabrizio Corona: “Vi chiedo scusa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 4 Mag 2020 alle ore 9:53 PDT

Nel video in questione, Corona si scusa per il disservizio, promette che presto tutto verrà risolto e ringrazia i fan per il supporto inatteso. Ecco cosa si legge nel post: “ATENA TV RIPARTE L’11 MAGGIO.VI CHIEDIAMO SCUSA,LE MIGLIAIA DI RICHIESTE HANNO BLOCCATO IL SITO! PER LE PERSONE GIÀ ABBONATE CI SARÀ UNA SETTIMANA IN PIÙ.VERRETE CONTATTATI TUTTI. DA VENERDÌ 8 MAGGIO CI SI POTRÀ RI ABBONARE. DA LUNEDÌ 11 MAGGIO SI RIPARTE CON UNA PIATTAFORMA MIGLIORE E PIÙ FORTE!VI ASPETTIAMO E GRAZIE PER IL GRANDE SEGUITO.❤️”.