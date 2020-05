Luca Barbarossa, chi è la moglie Ingrid: vita privata e curiosità

Vita privata e curiosità su Ingrid Salvat: chi è la moglie del noto cantautore romano Luca Barbarossa, lavoro e figli, cosa sapere.

Il cantautore romano Luca Barbarossa è felicemente sposato dal 1999 con Ingrid Salvat (meglio nota come Ingrid Barbarossa), che gli ha dato tre amatissimi figli: Margot, Valerio e Flavio. La coppia è molto riservata e sono rare le foto pubbliche che li ritraggono insieme.

I due dunque stanno insieme da oltre vent’anni: lei ha lasciato la Francia dove lavorava come amministratrice di una catena di negozi Dolce e Gabbana a Parigi per trasferirsi in Italia e creare una famiglia con il cantante.

Cosa sapere su Ingrid Salvat la moglie di Luca Barbarossa

Alla moglie è dedicata la canzone Passame er sale, con cui Luca Barbarossa nel 2018 si è presentato a Sanremo. Lui ha spiegato: “Questa canzone parla d’amore. Non quello che si vive nella fase dell’innamoramento, ma quello che ci accompagna per tutta la vita in un crescendo di sentimenti. Quello profondo, che attraversa i momenti più difficili. Quello dell’allontanamento e dei riavvicinamenti, che resiste ai figli che crescono e al tempo che passa”.

Le sue parole in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “In genere si racconta l’amore che nasce o quello che finisce, qui c’è la fase della crescita. Parlo a mia moglie con cui sto da circa 20 anni”. I due si conobbero nel 1997, appena due anni dopo convolarono a nozze e lei per lui lasciò tutto: la loro unione è ancora oggi solidissima.