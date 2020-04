Serena Rossi, nuovo film e duetto con Luca Barbarossa – VIDEO

Impegni lavorativi e non solo per la nota attrice e cantante Serena Rossi, amatissima dal pubblico, nuovo film e duetto con Luca Barbarossa.

L’attrice Serena Rossi, che l’anno scorso ha avuto un grande successo per il suo ruolo di Mia Martini nella fiction dedicata alla cantante scomparsa, non si ferma nemmeno col Coronavirus e anzi in questi giorni sembra molto impegnata.

Come noto, oltre che attrice lanciata dalla soap opera ‘Un posto al sole’, Serena Rossi è anche un’apprezzata interprete: lo ha dimostrato durante la partecipazione in collegamento da casa sua a Napoli con la trasmissione Radio2 Social Club. Insieme a Luca Barbarossa ha cantato “Anema e core”.

L’attrice Serena Rossi torna anche al ‘cinema’

Ma c’è anche il ‘cinema’ per la nota attrice: con le sale chiuse per il Coronavirus, deve però accontentarsi delle piattaforme digitali. Infatti è lei l’interprete femminile di 7 ore per farti innamorare, opera prima di Giampaolo Morelli, attore volto noto per interpretare in televisione l’ispettore Coliandro. I due si erano già ‘incontrati’ nella serie tv firmata dai Manetti Bros e in altre pellicole realizzate dai registi più irriverenti del cinema nostrano.

L’attrice a ‘Vanity Fair’ ha raccontato il suo personaggio: “Valeria è una donna dura, dal carattere forte, che parla agli uomini come un uomo e che non crede nell’amore: pensa che gli esseri umani siano degli animali che rispondono a semplici stimoli genetici. Insomma una donna molto diversa da me, anche se ho scoperto che le sue tecniche di seduzione funzionano. Che spasso non essere la preda dei maschi, ma insegnare loro come conquistare le donne”.