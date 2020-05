Margherita Vicario chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Conosciamo meglio la storia di Margherita Vicario: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attrice

Margherita Vicario nasce a Roma il 13 febbraio 1988. Nel 2009 si laurea all’Accademia Europea d’Arte Drammatica. Subito inizia a buttarsi a capofitto nel mondo dello spettacolo come attrice per film e fiction. Inoltre, è stata diretta al cinema da Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen e ha partecipato alle serie tv come I Cesaroni, Il Candidato, I Borgia. Nel frattempo studia canto con il soprano Silvia Gavarotti e inizia a far parte del gruppo Marcello e il Mio Amico Tommaso come corista e percussionista. Scrive e interpreta alcuni brani per colonne sonore di serie tv.

Poi partecipa ad un musical con “Se riesco parto, un corto” da lei scritto e diretto, vincendo i premi per Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista e Migliori Musiche Originali. Nel 2012 porta in scena il suo primo spettacolo di canzoni Lem Lem – Liberi Esperimenti Musicali. Nel 2015 entra nel cast del film di Federico Micali L’universale, della commedia Cristian e Palletta contro tutti, e nel 2016 nella commedia The Pills – Sempre meglio che lavorare.

Leggi anche -> Concerto Primo Maggio 2020: cantanti e info sull’edizione del lockdown

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Margherita Vicario chi è: vita privata

Margherita è nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà. Ha un account Instagram che vanta circa 100mila follower.