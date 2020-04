Concerto Primo Maggio 2020: cantanti e info sull’edizione del lockdown

Il Concertone del 1 Maggio 2020 si farà, nonostante il lockdown per il Coronavirus. Ma cambia tutto. Ecco le info, i cantanti e da dove verrà trasmesso.

Quest’anno il Concerto del Primo Maggio 2020 come si svolgerà visto che siamo in piena emergenza Coronavirus? In questi giorni che stanno trascorrendo un po’ tutti uguali arriva la notizia che il Concertone si terrà, ma chiaramente sarà modificato seguendo le leggi e le regole dei DPCM del Governo Conte data la situazione storica assolutamente particolare che stiamo vivendo. Una buona notizia però, sapere che il live del 1° maggio non verrà cancellato in un momento in cui concerti e spettacoli cadono come mosche, rincuora lo spirito. Questo evento, insieme all’Eurovision Song Contest 2020 ha deciso di tenere duro e di riorganizzarsi per andare comunque in onda, ma chiaramente garantendo la sicurezza sia dei partecipanti artistici e tecnici, che del pubblico che chiaramente seguirà l’evento da casa.

Info Concerto Primo Maggio 2020

Il team organizzativo del Primo Maggio 2020 ha deciso che il concerto si farà e il tema sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro“. La prima cosa che cambia del Concertone è la location. Non sarà più all’aperto nella famosa Piazza di San Giovanni a Roma, ma verrà trasmesso in diretta dagli studi televisivi Rai e in collegamento audio, come sempre, da Radio 2. La nuova location quindi è l’Auditorium Parco della Musica di Roma e, per chi non può raggiungere Roma, ci saranno altre location in cui gli artisti, in accordo con la Rai, si esibiranno.

I cantanti del Concertone del 1° Maggio

Per quanto riguarda gli artisti che prenderanno parte a questo nuovo evento del Concerto del Primo Maggio 2020 in versione “Coronavirus” e lockdown sono comunque tanti. Gli artisti infatti non hanno voluto né abbandonare il loro pubblico, né venire meno all’importante significato che si cela dietro a questo live. Tra di loro sappiamo che ci saranno nel cast: Vasco Rossi, Bugo, Le Vibrazioni, Edoardo Bennato, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Tosca, Gianna Nannini, Fabrizio Moro, Alex Britti, Irene Grandi, Lo Stato Sociale Paola Turci, Noemi e Zucchero.

Il pubblico a casa per il Primo Maggio 2020

Chiaramente poi, sempre per garantire la sicurezza non ci sarà il pubblico live. I telespettatori saranno al sicuro nelle loro case, ma potranno comunque partecipare inviando messaggi, commentando su Twitter e su tutti i canali social e inviando messaggi a Radio 2.

Un nuovo Concerto del Primo Maggio insomma, molto particolare e soprattutto adattato ai tempi. La cultura non si ferma quindi e per intrattenere il pubblico e i telespettatori da oltre 40 giorni chiusi in caso, il mondo della musica scende in campo con coraggio.