Madonna, rivelazione choc: “Ho avuto il Coronavirus” – VIDEO

Madonna contagiata dal coronavirus: a rivelarlo è stata la stessa popstar con un videodiario pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.

“L’altro giorno ho fatto il test e ho scoperto che ho sviluppato gli anticorpi” con queste parole Madonna annuncia ai suoi tanti fan di avere contratto il Coronavirus e di esserne guarita. “Quindi – si affretta ad aggiungere l’iconica star – domani andrò a fare un lungo giro in macchina, tirerò giù il finestrino e respirerò l’aria del Covid-19. Spero che il sole splenderà”. L’inedita confessione è arrivata con un video pubblicato su Instagram in cui la cantante, alla macchina da scrivere, racconta la sua quarantena. Migliaia le reazioni al post da parte dei followers, quasi tutti choccati dalla notizia.

Il “diario della quarantena” di Madonna

Madonna sta trascorrendo il lockdown nella sua casa in California e non è del tutto chiaro, commenta Sky News, se abbia effettivamente contratto il virus: in ogni caso, non è stato ancora provato che la presenza di anticorpi nel sangue di una persona guarita sia sufficiente a proteggerla da un’eventuale ricaduta.

Qualche settimana fa, come molti di ricorderanno, un altro post di Madonna aveva suscitato molte reazioni e parecchie critiche: la popstar aveva invitato tutti a rispettare la quarantena, ma l’aveva fatto da una vasca da bagno piena di petali di rosa. Dopo di che la Nostra è stata tra i divi della musica a fare una generosa donazione alla Fondazione Bill and Melinda Gates, che si sta impegnando alacremente per trovare una cura alla pandemia.

Visualizza questo post su Instagram #staysafe #staysane Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:46 PDT

EDS