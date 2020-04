Madonna prende l’iniziativa contro il Coronavirus: “Fate come me…”

Madonna dona soldi per combattere il Coronavirus e lancia un accorato un appello ai suoi fan e follower su Instagram.

All’elenco delle star che hanno aperto il portafoglio per dare un personale contributo alla lotta contro il Coronavirus si aggiunge ora niente meno che Madonna. La celebre cantante ha infatti aderito al Covid-19 Theraupetics Accelerator della Bill & Melinda Gates Foundation, che ha lo scopo di trovare un vaccino adeguato. E tramite il suo profilo Twitter invita i suoi tanti fan e follower a seguire il suo esempio.

Leggi anche –> Madonna irriconoscibile, nuda nella vasca: “Con il Coronavirus tutti uguali”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Madonna alle prese con l’emergenza Coronavirus

Madonna ha già fatto la sua donazione e invita i suoi ammiratori a imitarla: “Ho deciso di unire le forze con Bill Gates e la Gates Foundation dando un contributo a Therapeutics Accelerator, per raggiungere il nostro obiettivo il più presto possibile. Non è troppo tardi. Dovremmo iniziare tutti seriamente ad adottare un approccio coerente per abbattere questo virus e questa pandemia il prima possibile”. “Vorrei cogliere l’occasione – aggiunge – per omaggiare tutti gli operatori sanitari in prima linea in tutto il mondo, che si espongono regolarmente al virus, che lavorano instancabilmente tutto il giorno e non si arrendono mai. Ho un enorme rispetto per voi. Grazie”.

Ciò detto, Madonna raccomanda a tutti di seguire le norme di distanziamento sociale: “Dobbiamo ricordare che se siamo vivi dobbiamo essere grati, quindi lo dirò di nuovo: state al sicuro, state a casa! Restate in contatto con amici e famiglia, siate amorevoli e gentili con le persone che vi stanno intorno e soprattutto non fatevi prendere dal panico”. E sempre su Instagram nelle scorse ore la celebre star aveva rivolto un sentito omaggio all’Italia: “God Bless you Italy ………… #quarantine #covid19 #italy #staysafe #stayhome” si legge a corredo di un video pubblicato dal rapper napoletano Lucariello, e da lei condiviso, in cui si vede il “panaro solidale” di Napoli, iniziativa nata nel centro storico della città partenopea durante l’emergenza Coronavirus per aiutare le persone più bisognose. Nel paniere c’è un cartello che recita “Chi ha metta, chi non ha prenda”. Madonna docet.

Leggi anche –> Madonna, nuovo stop ai concerti: dopo la caduta, il Coronavirus

EDS