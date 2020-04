Stasera in tv film | No Escape – Colpo di Stato: storia vera, trailer e trama

Stasera in tv film | No Escape – Colpo di Stato: storia...

Il film No Escape – Colpo di Stato, racconta la storia di una famiglia americana che si trasferisce nel Sud-Est asiatico per motivi lavorativi: quel posto paradisiaco presto si trasformerà in un vero e proprio inferno sulla Terra

No Escape, film del 2015, racconta la storia di una famiglia americana che si trasferisce nel Sud-Est asiatico per esigenze lavorative. Nonostante la lontananza fisica e culturale dal proprio Paese d’origine, il nucleo familiare sembra adattarsi in fretta ai costumi locali, tuttavia improvvisamente la ritrovata armonia verrà spezzata da un conflitto armato senza precedenti.

Il film No Escape inizierà alle ore 21.30 su Italia 1.

No Escape – Colpo di Stato, una storia vera?

“Il film è realistico, si basa su qualcosa che potrebbe accadere, così ho immaginato quello che mio padre avrebbe fatto in una circostanza simile”, ha raccontato il protagonista di No Escape, Owen Wilson. All’attore e in generale al cast del film è stato infatti domandato più volte se il film si rifacesse a una storia realmente accaduta.

La risposta alla domanda è dunque: non una storia vera, ma assolutamente verosimile.

La pellicola di genere drammatico esalta il catastrofismo in funzione dell’azione, che domina l’intera narrazione, eppure attentati terroristici e sommosse nelle quali sono stati spesso e volentieri coinvolti civili sono, purtroppo, una triste realtà che quotidianamente si ripete in alcuni Paesi del mondo.

Trama

Jack Dwyer è un ingegnere che lavora presso un’azienda che si occupa di acquedotti. Le difficoltà economiche della sua impresa, costringono l’ingegnere statunitense a trasferirsi nel sud-est asiatico con la famiglia. La moglie Annie e le sue due figlie Lucy e Beeze, lo seguono nella nuova avventura e la famiglia appare propositiva al nuovo, drastico cambiamento di vita. In aereo Jack conosce Hammond, uomo di origine inglese che vive nel paese asiatico da tempo e che gentilmente si offre di fare da guida ai Dwyer. L’impatto con un luogo tanto diverso da casa e l’incontro con la cultura locale per i membri della famiglia è incerto, ma tuttavia carico di aspettative per il futuro. Il giorno dopo il loro arrivo, però, un gruppo di ribelli che vuole rovesciare il governo centrale si pone come obiettivo di cacciare gli occidentali dal paese e il paradisiaco luogo asiatico diventa presto teatro di rappresaglia contro i civili invasori. Jack si trova così, disperatamente impreparato, a dover proteggere la propria famiglia dal conflitto armato.

Cast del film:

Owen Wilson;

Pierce Brosnan;

Lake Bell;

Sterling Jerins;

Spencer Garrett;

Karen Gemma;

Sahajak Boonthanakit;

Claire Geare;

Russell Geoffrey;

Byron Gibson.

