Giuseppe Conte, chi è l’ex moglie Valentina Fico: età, foto, vita privata

Chi è Valentina Fico, la misteriosa ex moglie dell’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I due insieme hanno un figlio, Niccolò.

Valentina Fico è l’ex moglie di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio nei governi M5S-Lega e M5S-PD. Non si hanno moltissime informazione sul suo conto ma, secondo il suo profilo Facebook, è nata il 7 febbraio e vive a Roma.

Da quando Giuseppe Conte è diventato premier, si è indagato molto sulla sua misteriosa ex moglie, che secondo alcune fonti avrebbe creduto dall’inizio nelle capacità del marito come politico. Dopo il primo suo primo mandato, si continua a parlare della vita privata del Presidente del Consiglio, attualmente fidanzato con Olivia Paladino. La Fico di professione è avvocato e si occupa principalmente di istruzione, ricerca e infrastrutture. E’ figlia della Roma bene, suo padre è il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

La fine del matrimonio tra Giuseppe Conte e Valentina Fico

Nonostante non si conoscano le ragioni della fine del matrimonio tra Giuseppe Conte e Valentina Fico, tra i due sembra correre una grandissima stima, forse a causa del profondo legame che li unisce. I due hanno un figlio insieme, Niccolò, di 11 anni.

