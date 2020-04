Emanuela Folliero, imprevisto a Pomeriggio 5: la mamma si infuria. Durante il programma di Canale 5, in collegamento con la presentatrice televisiva, accade qualcosa di davvero inaspettato.





Durante la puntata di questo pomeriggio della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, è accaduto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. La gaffe della presentatrice ha coinvolto la madre della bellissima Emanuela Folliero.

Non sono mancate le sorprese durante la puntata di questo pomeriggio della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. La conduttrice infatti si trovava ad intervistare in collegamento la presentatrice televisiva, nonché ex modella ed annunciatrice, Folliero, ma è accaduto qualcosa che ha lasciato senza parole il pubblico televisivo e certamente è stata recepita con grande stupore anche dalla stessa conduttrice della trasmissione.

La Folliero si trovava in collegamento dalla propria abitazione e aveva al suo fianco il figlio Andrea e la madre, di 92 anni. E’ stata proprio l’anziana signora ad essere protagonista della vicenda. Quando infatti, salutando i propri ospiti, la D’Urso si è rivolta alla signora, pur volendolo fare in modo affettuoso, chiamandola “nonnetta”, la 92enne è andata su tutte le furie. “Nonnetta no”, ha prontamente ribattuto la signora, continuando poi “nonnetta si usa per le persone andate e io non sono andata”.