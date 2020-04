Diletta Leotta, matrimonio con Daniele Scardina: scelti abito e testimoni. Tutto pronto per compiere il grande passo.

Certo non è questo il momento per pensare all’organizzazione di un matrimonio, o forse si? Bisognerebbe chiederlo a Diletta Leotta, la conduttrice sportiva più amata dagli italiani sempre protagonista sui social e in tv.

Infatti stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, la Leotta starebbe pensando a compiere il grande passo con il suo Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto. I due stanno passando insieme la quarantena come testimoniano i tanti post sui social che li ritraggono l’uno in compagnia dell’altro.

Il progetto del matrimonio, a che punto siamo tra Diletta Leotta e King Toretto

Secondo i ben informati i due sarebbero già a buon punto nell’organizzazione delle nozze. Diletta Leotta e il fidanzato infatti avrebbero già scelto entrambi gli abiti da indossare per la cerimonia ed avrebbero anche già selezionato i rispettivi testimoni.

A suggellare le importanti decisioni ci sarebbe poi stata una cenetta romantica a lume di candela in occasione del ventottesimo compleanno del pugile. Infine a completamente di tutto il quadro c’è da aggiungere che con le rispettive famiglie sono già state fatte tutte le presentazioni di rito e in particolar modo mamma e fratello di Diletta sarebbero felicissimi di questa scelta.

Insomma manca davvero solo l’anello per l’ufficialità e una volta finita la quarantena potrebbe essere proprio quello il primo obiettivo per il pugile.