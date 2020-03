Diletta Leotta pulisce casa, ma il dettaglio assurdo non sfugge ai fan

Diletta Leotta pulisce casa durante la quarantena, indossando un pigiamino rosa di seta. Ma il dettaglio assurdo non sfugge ai fan, ecco di cosa si tratta.

Ancora avvolta dal grandissimo successo ricevuto in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, dove ha ammaliato il pubblico italiano con la sua bellezza e i suoi sorrisi, Diletta Leotta non smette di sorprendere i suoi fans. La bellissima conduttrice sportiva di DAZN ha pubblicato poco fa una fotografia sul suo profilo Instagram: pare che la donna stia approfittando della quarantena e della primavera per fare un po’ di pulizie in casa. La didascalia della foto è “Pulizie di primavera 🌸😄”, e Diletta appare struccata, allegra e sorridente. Lo scatto ha raggiunto più di 100mila likes in pochi minuti, forse anche per l’outfit molto sexy indossato da Diletta: un pigiama di seta rosa chiaro, bordato di pizzo.

Potrebbe interessarti anche –> Cori sessisti a Diletta Leotta, “fuori le tette”: lei risponde così

Diletta Leotta pulisce casa, critiche per l’ultima foto pubblicata su Instagram

L’ultima foto pubblicata da Diletta, però, oltre ai molti complimenti per la bellezza della conduttrice di DAZN, ha ricevuto anche parecchie critiche. Il motivo? Il mocio utilizzato dalla Leotta per pulire casa sembra essere vecchio e sporco. “Troppo vecchia la spugnetta per i pavimenti. Cambialo!”, le scrivono. E ancora: “Cambia mocio che è vecchio!”. Altri notano il contenitore vuoto: “Diletta metti almeno l’acqua!”, ridono. “Hai lo stesso mocio di mia moglie… poi basta..!”. Insomma, ormai non importa cosa faccia né come sia vestita: i followers di Diletta Leotta troveranno sempre un dettaglio utile a suscitare le critiche. Lei comunque non sembra curarsene, e trascorre felice le sue giornate di quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Pulizie di primavera 🌸😄 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Mar 2020 alle ore 2:08 PDT



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie di cronaca e attualità in tempo reale CLICCA QUI!