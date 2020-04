Eurovision organizza Europe Shine a Light: Diodato protagonista – VIDEO

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Diodato sarà protagonista di Europe Shine a Light, evento streaming che sostituisce Eurovision.

Ci sarà anche Diodato con la sua “Fai rumore”, della quale presenterà un estratto, allo “Europe Shine a Light“, lo speciale organizzato dall’Unione Europea di Radiodiffusione.

La trasmissione, che andrà in onda il 16 maggio in streaming e verrà trasmessa dalla Rai, sarà in sostituzione dell’Eurovision Song Contest 2020.

Si tratta di uno show non competitivo, per onorare i brani che avremmo dovuto ascoltare sul palco di Rotterdam. Dunque, anche in Europa la musica prova a non fermarsi, nonostante l’impossibilità di suonare su un palco reale. Inoltre, Diodato, vincitore di Sanremo, canterà “Love shine a light” dei Katrina & The Waves. Si tratta del brano che gli artisti dell’Eurovision 2020 proporranno assieme. Per Diodato, l’evento è speciale: Cornald Maas, consulente creativo dell’Eurovision 2020, ha spiegato che il brano ‘Fai rumore’ ha ispirato la manifestazione.