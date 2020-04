Ivana Mrazova, lo sfogo: “Non posso tornare da Luca Onestini”

Momenti difficili anche per chi è fidanzato e non vede il suo compagno da tanto tempo. Ivana Mrazova si è lasciata andare in uno sfogo su Instagram

La modella Ivana Mrazova non vive un momento felice. Attualmente la ragazza si trova in Repubblica Ceca, il suo paese d’origine, insieme alla propria famiglia. Poco tempo fa aveva pubblicato diversi video sul suo profilo ufficiale Instagram per quanto riguarda la “Fase 2”. Il suo desiderio è quello di riabbracciare e vedere finalmente il suo fidanzato Luca Onestini, che si trova così in Italia. L’ex protagonista del Grande Fratello ci sta provando contattando anche le autorità competenti per capire se ci siano o meno i margini.

Ivana Mrazova, il messaggio di sfogo

La stessa modella ha svelato sul suo profilo Instagram: “Ho appena scritto un’email all’ambasciata italiana perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno.. Io comunque continuerò ad informarmi il più possibile anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni“. Infine, la Mrazova ha concluso così il suo sfogo: “L’unica cosa che so è che non ci sono voli e così non posso tornare. L’unica possibilità rimasta sarebbe la macchina ma anche in questo caso devo capire che cosa serve per poter ritornare visto che devo attraversare tre Stati diversi”.