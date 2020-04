Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 29 aprile – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 29 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali e contestualmente il rallentamento dei contagi da Coronavirus in Italia. Anche oggi, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva e aumentano i guariti, mentre diminuisce il numero degli attualmente positivi.

Nella giornata di ieri, sono stati superati i 200mila contagi nel nostro Paese: si tratta di soggetti sottoposti a tampone e risultati positivi. Molti studi dimostrano infatti che il numero dei contagiati potenziali è di gran lunga più elevato.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 29 aprile

Cala il contagio in Veneto, con 117 nuovi positivi, ma soprattutto la regione del Nord Est mostra un rallentamento evidente della pressione ospedaliera. Appena 15 i contagi in Friuli, dove però ci sono sette decessi. Rallentamento in atto anche in Lombardia e Piemonte, le due regioni più colpite, mentre in Emilia Romagna i nuovi casi sono 263 e i guariti in 24 ore sono 364. Al Centro, sono 68 i casi nel Lazio, con 3 decessi, 38 di questi sono a Roma. Sempre nel Centro Italia, 35 i nuovi casi nelle Marche, pari al 2,8% dei tamponi effettuati.

I casi in Umbria sono invece 12 su 1056 tamponi, con il numero di positivi che continua a scendere e si attesta a quota 328. Sono 24 su un totale di 1187 tamponi i positivi in Abruzzo. A Sud, salgono rispettivamente di 30 e 49 i casi in Campania e Puglia, le due Regioni più popolose, mentre in Calabria i nuovi casi sono appena 5 con un decesso. Bene la Basilicata, ferma a quota zero contagi da tre giorni consecutivi. Buone notizie anche dalla Sicilia: appena 2 i nuovi positivi su 2352 tamponi effettuati.