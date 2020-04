Stasera in tv canzoni – Andrea Bocelli in concerto su Rai 1, oggi 28 aprile

Stasera in tv canzoni – Andrea Bocelli in concerto su Rai 1,...

Un giorno nuovo è l’itinerario musicale con il quale Andrea Bocelli ci trasporta attraverso la musica in location italiane incantevoli, oggi 28 aprile

Con lo speciale intitolato Un Giorno Nuovo – Andrea Bocelli il tenore ci porta sulle ali della musica in alcune delle location più incantevoli della nazione, simbolo di arte e bellezza.

In onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, il progetto è legato alla fondazione benefica fondata dal cantante lirico, una sorta di “concerto itinerante” che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini e la didattica digitale, per loro fondamentale in questo periodo storico.

Andrea Bocelli in concerto, Un giorno nuovo su Rai 1

Il tenore su Rai 1 con lo speciale intitolato Un Giorno Nuovo ci porta nel cuore della musica in prima serata, in un viaggio itinerante in alcuni dei luoghi più caratteristici del nostro Paese. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus sta influenzando la nostra percezione della paura, dell’altro, che deve essere tenuto a distanza, e delle necessità primarie. Fra le cose che stanno cambiando c’è anche la vita dei bambini che, non potendo più andare a scuola, sono costretti a rimanere a casa e a studiare tramite il computer.

Una serata dedicata ai Bambini

Proprio ai bimbi è dedicata questa sera in tv perché con lo speciale Un giorno nuovo la Andrea Bocelli Foundation si impegna a raccogliere fondi a favore della didattica digitale per i bambini che, verosimilmente, non potranno tornare a scuola per molto tempo. L’obiettivo del progetto è quello di supportare l’educazione digitale in modo da renderla equa e inclusiva per tutti i bambini, abbattendo anche la barriera economica che divide i diversi mezzi forniti dalle loro famiglie per lo studio. Il viaggio del tenore ripercorrerà i grandi successi della musica lirica, melodica e contemporanea e non mancheranno tanti ospiti, italiani e internazionali, ad accompagnarlo. Tre le location che si renderanno teatro dell’evento benefico: il Colosseo, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico.

