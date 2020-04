Andrea Bocelli, la malattia a 12 anni che l’ha reso cieco: cosa è successo

Andrea Bocelli, la malattia a 12 anni che l’ha reso cieco: scopriamo insieme cosa è successo al cantante italiano acclamato e osannato in tutto il mondo.

Andrea Bocelli è non solo un testimone mondiale della tradizione musicale italiana, con la sua voce possente e insieme delicata, ma anche un esempio di grande tenacia, coraggio e determinazione.

La condizione della cecità non gli ha impedito di percorrere una brillante carriera e raggiungere una fama internazionale come pochi altri sono riusciti a fare. Ecco quando e perché la sua vita è cambiata per sempre.

L’episodio che ha cambiato la vita di Andrea Bocelli

La “diversità” di Andrea Bocelli è iniziata da piccolissimo: il glaucoma congenito è apparso quando era ancora un neonato e gli è costato enormi difficoltà, frequenti interventi e numerosi problemi di carattere sanitario. Da piccolo vedeva solo sagome ma mai elementi chiari, ma è in seguito a una “banale” pallonata sul viso, ricevuta durante una partita a calcio, che ha perso totalmente la vista.

Nonostante tutto, Andrea Bocelli ha cercato di vivere un’esistenza da ragazzo “normale”. Ha frequentato il collegio di Reggio Emilia imparando il linguaggio braille e dopo il diploma si è laureato in legge. In seguito ha anche ricevuto una laurea honoris causa in filosofia. Il suo bagaglio di competenze è ricchissimo e si amplia tuttora di giorno in giorno, esperienza (professionale e non solo) dopo esperienza.

Tutto questo senza trascurare la vita privata. Dopo il primo matrimonio, che che con il passare del tempo si è purtroppo rivelato un fallimento, e due figli, Andrea Bocelli si è dato per un bel po’, passando da un’amante all’altra, ma senza mai trovare una vera fonte di appagamento e una cura all’inquietudine dei problemi che si portava dietro. Neppure la crescente fama riusciva a colmare la carenza d’affetto e di sentimenti veri. La sua vita è cambiata nuovamente quando ha conosciuto Veronica, la sua attuale moglie, che ha fatto di lui – per sua stessa ammissione – un uomo migliore.