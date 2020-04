Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 27 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 aprile, con una nuova puntata di Quarta Repubblica: ecco tutte le anticipazioni

Da non perdere l’appuntamento con Quarta Repubblica, in onda su Rete4 questa sera, lunedì 27 aprile. Durante la puntata di questa sera il conduttore Nicola Porro intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini, che parlerà dell’emergenza Coronavirus e della Fase 2 che inizierà a partire dal 4 maggio. Ci sarà maggiore chiarezza sul da farsi e sulle attività che ripartiranno. Inoltre, sarà in collegamento il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, con il quale si analizzeranno le misure economiche introdotte dal Governo.

LEGGI ANCHE >>> Controlli Coronavirus | prende il sole in topless e insulta i carabinieri

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Quarta Repubblica, le curiosità

Successivamente si parlerà del Decreto Liquidità con un approfondimento sulla svendita di alcuni hotel sul lago di Garda a compratori cinesi. Infine, ci sarà l’inchiesta sui test sierologici che dovrebbero riconoscere i contagiati asintomatici. Poi si ascolterà un’intervista esclusiva ad Alessandro Di Battista, e un approfondimento sull’app “Immuni”.

Tra gli altri ospiti della serata ci saranno la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, gli imprenditori Renzo Rosso, Pietro Salini e Giovanni Cagnoli, il costituzionalista Alfonso Celotto, i giornalisti Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Daniele Capezzone e Luca Telese.