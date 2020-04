Controlli Coronavirus, una giovane si concede una tintarella ma prende il sole in un parco pubblico. E con i carabinieri che la fermano è scontro feroce.

Emerge fuori un episodio curioso in merito alla situazione controlli Coronavirus. La cosa riguarda una donna multata a Bologna per avere preso il sole in topless su di un prato.

La protagonista della vicenda è una 34enne, che una volta fermata dai carabinieri che le avevano chiesto spiegazioni su quanto stesse facendo, ha inveito con rabbia contro le forze dell’ordine. “Siete fascisti e cornuti”, ha urlato furente la donna, intenta a concedersi una tintarella in luogo pubblico con indosso solamente gli slip. Il luogo interessato da questa situazione – l’ennesima controversa dei controlli Coronavirus – è quello del parco storico di Monte Sole, nel capoluogo emiliano. La giovane ha ricevuto una denuncia con tanto di multa per violazione della normativa sulla emergenza epidemiologica in corso. Il fatto risale al pomeriggio di venerdì 24 aprile 2020 ma è diventato di dominio pubblico solamente adesso.

