Stasera in tv, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 aprile, con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: le anticipazioni

Da non perdere questa sera, lunedì 27 aprile 2020, l’appuntamento con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello in onda in prima serata su Canale 5. Tutto parte dal giovane hobbit, Frodo Baggins, che è l’unico ad avere l’Unico Anello forgiato dal malefico Sauron, l’oscuro Signore di Mordor. Nel Mondo Fato, tra le fiamme, viene forgiato in segreto un anello sovrano capace di dominare tutti gli altri anelli ed ogni forma di vita esistente. E così ha inizio il duello tra l’Ultima Alleanza di Elfi e Umani e gli eserciti di Mordon. Successivamente l’Unico Anello viene trovato dall’hobbit Bilbo, che lo consegna al cugino Frodo.

Stasera in tv, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello; il cast

Nel cast troviamo Orlando Bloom (Legolas), Cate Blanchett (Galadriel), Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gardan), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Astin (Sam), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen), Christopher Lee (Saruman), Andy Serkis (Gollum), Billy Boyd (Pipino), Dominic Monaghan (Merry), Sean Bean (Boromir), Hugo Weaving (Elrond), Miranda Otto (Éowyn). Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 aprile, in onda su Canale 5.