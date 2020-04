Clima a Rio de Janeiro: un meteo invidiato in tutto il mondo

Il clima di Rio de Janeiro è perfetto in quanto le temperature sono gradevoli durante tutti i periodi dell’anno.

Il freddo gelido non arriva mai e quando invece fa molto caldo i carioca approfittano delle belle e numerose spiagge della città.

Il clima a Rio de Janeiro è tropicale atlantico e la temperatura media annuale è di 23,1°C. L’alta stagione di Rio de Janeiro va da dicembre a marzo, mentre l’inverno (se così possiamo chiamarlo) va da giugno a settembre. Il mese più freddo dell’anno è luglio in cui la temperatura minima media arriva fino a 17°C e la temperatura massima media è di 24°C.

Il mese di gennaio, invece, è senza ombra di dubbio il più caldo. La temperatura massima media nel mese di gennaio è di 29°C mentre la minima è di 23°C.

Clima a Rio de Janeiro: quando sarebbe meglio andarci?

La risposta su quando andare a Rio de Janeiro è totalmente soggettiva. Tenendo in conto che l’estate a Rio va da dicembre a marzo e l’inverno da giugno a settembre, sta a voi decidere se preferite caldissime giornate estive o giornate più fresche.

Inoltre, se siete interessati a partecipare agli eventi più famosi della città, come il Capodanno o il Carnevale di Rio, allora la stagione dell’anno in cui dovreste visitarla è l’estate, in quanto i migliori eventi in città si svolgono tra i mesi di dicembre e marzo.

L’estate a Rio de Janeiro

In estate a Rio fa caldissimo, le temperature spesso superano i 40°C. In ogni caso, a causa dell’alta precipitazione che caratterizza la cidade maravilhosa, il tasso di umidità è assai elevato. Per cui, ai tanti giorni di caldo e sole in spiaggia, si alternano altrettanti giorni di pioggia.

L’estate è anche il periodo in cui la città si riempie di turisti, per cui – soprattutto durante questo periodo – bisogna stare particolarmente attenti alla sicurezza. Ciò include non lasciare oggetti incustoditi in spiaggia mentre si va a fare il bagno, non camminare con cellulare o fotocamera in mano, e non fare lunghe passeggiate sul lungomare a notte fonda. Per ulteriori consigli su come visitare Rio de Janeiro in sicurezza clicca qui.

Le temperature migliori di Rio le troviamo nei mesi di mezza stagione

Durante i mesi di mezza stagione – ovvero aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre – le temperature a Rio sono gradevoli sia di giorno che di notte.

In questo periodo, considerato anche il più tranquillo dell’anno dal punto di vista turistico, a Rio fa caldo al punto giusto.

Di giorno potrete rilassarvi in spiaggia senza dover far fronte ad eccessive agglomerazioni e senza dover sopportare un caldo infernale. Mentre di sera potrete passeggiare al fresco senza rischiare di sudare.

Infine, il clima a Rio de Janeiro è da invidiare in qualsiasi periodo dell’anno, per cui qualunque sia il mese che sceglierete per visitarla, la città meravigliosa riuscirà sicuramente a stupirvi.

Dalla nostra inviata in Brasile Lucia Schettino