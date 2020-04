Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 26 Aprile

Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti,...

A Live – Non è la D’Urso aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e intrattenimento con tanti ospiti ed esperti: tutte le anticipazioni

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale della domenica sera. Rispettando le distanze, anche grazie ai collegamenti, Barbara D’Urso porterà in studio le parole di tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e a esperti che terranno aggiornati gli spettatori sull’emergenza sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio. La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma.

Live Non è la d’Urso, fra gli ospiti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La trasmissione di Barbara D’Urso si mantiene profondamente radicata sull’intrattenimento, ma a causa della situazione di emergenza che stiamo vivendo non ha potuto non dare un’occhio di riguardo anche all’approfondimento sull’attualità. L’opinione degli esperti perverrà grazie ai collegamenti in diretta, mentre per quanto riguarda gli ospiti, continuerà la tendenza ad accogliere gli ex coinquilini del GF Vip 4, la cui ultima edizione si è da poco conclusa. Ci sarà quindi la coppia composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e Valeria Marini. Il programma passerà poi a occuparsi degli effetti del Covid – 19 sulle nostre abitudini di vita e tramite l’opinione degli esperti verranno espressi alcuni ipotetici scenari futuri. L’imminente Fase 2 verrà commentata ed esposta.

Quali abitudini potremo riprendere con la fase 2? Si tornerà a lavoro? Quali attività riapriranno?

Queste e altre domande sulla Fase 2 saranno al centro del talk di Canale 5. Si parlerà, inoltre, del tema vacanze.

Questa estate si potrà andare al mare?

Dalle gabbie di plexiglass ad altre proposte, la padrona di casa commenterà con gli esperti i suggerimenti di alcuni professionisti del settore vacanziero per riportare gli italiani sulle spiagge senza incorrere nel contagio e fargli riconquistare una parvenza di normalità. Davvero sarà possibile? Fabrizio Licordari di Assobalneari-Confindustria in trasmissione parlerà in rappresentanza degli imprenditori balneari:

“Grazie all’azione di sensibilizzazione che stiamo portando avanti, infatti, il ministro Dario Franceschini, dopo un lungo silenzio sul comprato del turismo balneare, è intervenuto per annunciare l’imminente approvazione di una norma applicativa per confermare l’estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033″, ha dichiarato esprimendo l’intenzione di rilanciare la nuova stagione turistica balneare.

