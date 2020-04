Nina Moric, il nuovo flirt con il criminologo di Live Non è la D’Urso

Nina Moric avrebbe un presunto flirt con il criminologo Ezio Denti, conosciuto sul set di Live Non è la D’Urso. Escono foto dei due insieme.

Negli ultimi giorni sono uscite delle foto che ritraggono Nina Moric insieme a Ezio Denti, in pose intime e complici. In molti speculano un flirt tra la showgirl e il criminologo di Live Non è la D’Urso. Però, il criminologo ci ha tenuto a smentire la notizia sul nuovo numero del settimanale Nuovo.

Secondo Ezio Denti, l’incontro con l’ex moglie del re dei paparazzi Fabrizio Corona, Nina Moric, è avvenuto per ragioni di amicizia e niente di più. “Ci siamo conosciuti negli studi di Mediaset e siamo usciti qualche volta per un aperitivo, ma siamo sempre stati sotto gli occhi di tutti, paparazzi compresi…E non abbiamo nulla da nascondere“. In una delle foto pubblicate, però, sembra che i due si stiano scambiando un bacio passionale, così è stato chiesto al criminologo se fosse vero o meno, ma nuovamente, arriva la smentita: “Nessun bacio passionale, ma un semplice gesto di saluto: era sulla guancia. Nulla di diverso da quello che faccio con le altre mie amiche“.

Inoltre, è stato chiesto al criminologo di Live Non è la D’Urso, Ezio Denti, se siano vere le voci di corridoio secondo cui Nina avrebbe falsificato i risultati della macchina della verità. Per il criminologo, però, le indiscrezioni sono prive di fondamento: “Il poligrafo è una macchina seria che dà risposte eccellenti perché riflette le emozioni delle persone. Nina è stata sincera e la macchina lo ha dimostrato“.

